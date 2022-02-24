В Северной Осетии открылся пункт приема гуманитарной помощи

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 февраля. /ТАСС/. Пункт приема гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР открылся в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"В ближайшее время в Северной Осетии ожидается прибытие 500 человек из Донецка и Луганска. В связи с этим региональный клуб акции "Мы вместе", соорганизатором которого является Народный фронт, открыл пункт приема гуманитарной помощи. Участники акции будут заниматься координацией работы по встрече вынужденных переселенцев, организацией условий проживания и их дальнейшего сопровождения", - говорится в сообщении.

Расположен пункт во Владикавказе в здании Дворца молодежи.

Пополнить ряды волонтерского корпуса можно, пройдя регистрацию на сайте dobro.ru. Основные требования к волонтерам - они должны быть старше 18 лет и не иметь хронических заболеваний.

"С учетом ситуации, клуб акции #МыВместе усиливает темп своей работы и, помимо прежнего функционала - оказания поддержки медикам и ковид-пациентам, наши волонтеры будут регистрировать граждан, формировать списки на расселение, проводить анкетирование по формированию потребностей, а также принимать, сортировать и развозить гуманитарную помощь беженцам", - сказал участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Северной Осетии Клим Галиев.