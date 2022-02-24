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Военная операция на Украине

Рейсы из Египта на Украину и в приграничные города России отменили

Туристы будут находиться в отелях за счет туроператоров
Теги
УкраинаЕгипетРоссияВоенная операция на Украине
В Тверской области расходы бюджета в 2022 году увеличили на 6,7 млрд рублей
Деньги направят на дорожное хозяйство, модернизацию школ и закупку препаратов для лечения пациентов с коронавирусом
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