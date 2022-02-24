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Военная операция на Украине

Ярославская область направила 20 тонн гуманитарной помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

В составе груза питьевая вода, мясные и молочные консервы, гречка, мука, чай, кофе, одноразовая посуда, средства гигиены и наборы для детского творчества

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Гуманитарный груз весом 20 тонн, собранный для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, отправили из Ярославля в Ростов-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

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"24 февраля из региона в Ростовскую область отправлен гуманитарный груз в помощь эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Сбор был объявлен по инициативе врио губернатора Михаила Евраева. Груз общим объемом 20 тонн будет доставлен в Ростов-на Дону", - говорится в сообщении.

Участие в сборе приняли ярославские предприятия. Ярославские производители передали эвакуированным собственную продукцию - питьевую воду, мясные и молочные консервы, гречку, муку, чай, кофе, одноразовую посуду, средства гигиены и наборы для детского творчества.

Как отмечает пресс-служба, часть груза была оплачена из резервного фонда Ярославской области. Собирать груз помогал Российский Фонд милосердия и здоровья.

Теги
РоссияРостовская областьЯрославская областьЕвраев, Михаил ЯковлевичВоенная операция на Украине
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