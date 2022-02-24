Посольство Италии в РФ призвало проявлять осторожность в приграничных с Украиной районах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Посольство Италии в России рекомендовало гражданам республики проявлять осторожность в приграничных с Украиной районах.

"С учетом развития событий и рисков безопасности, которые возникли на Украине, рекомендуем нашим соотечественникам проявлять максимальную осторожность в районах России, граничащих с Украиной. На данный момент на остальных частях территории России рисков нет", - говорится в тексте, опубликованном на сайте диппредставительства.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.