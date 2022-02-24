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Волна фейковых минирований началась в Крыму

Правоохранительные органы проверяют сообщения

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Волна фейковых минирований прокатилась по Крыму в четверг, сообщения проверяют правоохранительные органы. Об этом сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с событиями на Украине в республике увеличился риск информационных провокаций.

"Началась волна фейковых минирований в Крыму. Все сообщения проверяются спецслужбами", - сказал Крючков.

Ранее сообщалось, что эвакуированы уже 10 судов: все суды Симферополя и несколько судов в других муниципалитетах Крыма.

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