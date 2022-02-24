Прощание с актером Олегом Вавиловым пройдет 28 февраля в Театре сатиры

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РФ Олегом Вавиловым состоится 28 февраля в фойе Московского академического театра сатиры, сообщает в четверг пресс-служба театра.

"Мы глубоко скорбим и приносим соболезнования родным и близким замечательного артиста и человека, каким был Олег Михайлович. Прощание пройдет 28 февраля с 11:00 до 12:00 в фойе Московского академического театра сатиры", - говорится в сообщении.

В театре назвали смерть Вавилова невосполнимой потерей для труппы. "Светлая память и вечный покой!" - добавили коллеги.

Актер ушел из жизни 22 февраля на 73-м году жизни.

Вавилов родился 8 января 1950 года. Он окончил ГИТИС, мастерскую Марины и Василия Орловых. Актер играл на сцене казанского БДТ имени Качалова, московского ТЮЗа, Театра на Малой Бронной, театра "У Никитских ворот", в театре "Сфера". С 2004 года Вавилов служил в Театре сатиры. Среди спектаклей с его участием - "Лес", "Платонов", "Невидимые миру слезы", "Таланты и поклонники" и другие. Он также принимал участие в съемках сатирической телепередачи "Кабачок "13 стульев".