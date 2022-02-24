В приграничных районах Ростовской области усилили охрану порядка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области привлекли дополнительные силы, в том числе казаков, для охраны порядка в 11 приграничных территориях региона, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Мы скорректировали работу в 11 приграничных территориях... Мы привлекаем для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции дополнительные силы, включая казачьи дружины. Приостанавливаем в приграничье деятельность детских садов, организуя на местах дежурные группы. Школьников временно переводим на дистанционный формат обучения. А там, где его организовать невозможно, приостанавливаем работу школ", - написал Голубев в Instagram.

Он уточнил, что речь идет о городах Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск, а также о Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области.

По данным властей, по состоянию на утро четверга в 124 пунктах временного размещения Ростовской области находилось 6 870 жителей Донецкой и Луганской народной республик, в том числе 3 533 ребенка.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.