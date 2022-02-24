Курские власти заявили, что ажиотажный спрос на продукты и ГСМ должен пройти до конца дня

ТАСС, 24 февраля. Проблема с возникшим ажиотажным спросом на продукты питания и ГСМ в Курской области будет полностью решена до конца дня, в настоящее время ситуация стабилизируется. Об этом сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт во время заседания оперативного штаба.

"Продукты питания и товары первой необходимости в достаточном количестве находятся на складах, на распределительных центрах, в торговых сетях и небольших магазинах. <…> Утренний ажиотажный спрос сегодня уже компенсирован и сейчас ситуация стабилизируется. Надеюсь, что до истечения дня, когда люди увидят, что все спокойно работает, ритмично, проблем не будет", - сказал Старовойт.

Он добавил, что возникший ажиотажный спрос на бензин и дизельное топливо компенсируется поставщиками, необходимое топливо в достаточном количестве имеется на складах. Он попросил жителей не поддаваться панике, так как ситуация в регионе находится под контролем, боевых действий на территории не ведется.

Губернатор отметил, что в регионе достаточно товаров первой необходимости и продуктов, по ряду позиций - на несколько недель. Их необходимо своевременно доставлять в магазины. Кроме того, глава региона распорядился обеспечить достаточное количество наличных в банкоматах.

Ранее сообщалось, что пожарные части, аварийно-спасательную службу и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение Курской области, переводят в режим повышенной готовности в связи со специальной военной операцией. Также была усилена охрана социальной и инженерной инфраструктуры, отменено требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах. Аэропорт в Курске приостановил работу до 2 марта, остальные виды транспорта работают штатно, до 28 февраля школьников в районах в Курской области на границе с Украиной перевели на дистанционное обучение.

Об операции

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.