Несколько вузов РФ собирают гуманитарную помощь для прибывающих в страну жителей Донбасса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ряд российских вузов организовал сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, прибывающих на территорию страны. Об этом сообщается в четверг на сайте Минобрнауки.

"Студенты и сотрудники вузов со всей страны помогают прибывающим беженцам из Луганской и Донецкой народных республик: собирают гуманитарную помощь, сопровождают до пунктов временного пребывания, оказывают психологическую поддержку взрослым и детям", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что, в частности, сотрудники и студенты Воронежского государственного технического университета с 21 февраля организовали сбор бытовых принадлежностей, подушек, одеял и так далее для прибывших в Воронеж. Студенты Воронежского государственного педагогического университета помогают детям подготовиться к учебному процессу в российских школах, оказывают им психологическую помощь, организовывают досуг.

Южный федеральный университет (ЮФУ) вместе с Российским Красным Крестом, с волонтерами-психологами движения "Волонтеры-медики" формирует команду специалистов для оказания помощи тем, кто прибывает в Южный федеральный округ. Отмечается, что ЮФУ готов разместить их в кампусах университета в Ростове-на-Дону и в Таганроге. Донской государственный технический университет организовал пункты сбора гуманитарной помощи, подготовил места в общежитиях вуза для эвакуированных жителей.