Водоснабжение Армянска восстановили

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение Армянска в Республике Крым, прерванное утром 24 февраля, восстановили. Об этом сообщил ТАСС глава города Василий Телиженко.

Ранее мэр сообщал, что небольшие проблемы с водоснабжением возникли в приграничном Армянске, в целом ситуация в городе стабильная.

"Скважины запустили, вода на первых этажах появилась, вся система наполнится к полпятому-пяти", - сказал Телиженко.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в министерстве.