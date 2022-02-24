Автобусы вернули в крымский город Армянск эвакуированных утром жителей

АРМЯНСК/ Республика Крым/, 24 февраля. /ТАСС/. Автобусы вернули в город Армянск 250 жителей, которые утром приняли решение выехать в город Красноперекопск. Жителей доставили шестью автобусами, передает корреспондент ТАСС.

"Все тихо спокойно, никаких опасений", - рассказал ТАСС один из вернувшихся жителей города.

Порядка 250 человек приехали в Армянск на шести автобусах.

Утром в четверг сообщалось, что для желающих выехать из города был подготовлен транспорт. Глава администрации Армянска Василий Телиженко отмечал, что из города выехало небольшое количество жителей.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.