В Новосибирске запустят первый за Уралом комплекс очистки ливневых вод за 1,4 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Первый за Уралом централизованный комплекс отчистки ливневых вод стоимостью 1,4 млрд рублей планируют запустить в Новосибирске летом 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии города в четверг. Ранее подобные сооружения были только в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы создаем в городе Новосибирске систему ливневой канализации. У нас около 100 выпусков в реку Обь, нужно организовывать их очистку. Для приема воды уже построен коллектор длиной почти 2 км. Объем очистных сооружений рассчитан на 10 тыс. кубометров воды, залповый выброс - 3 900 литров в секунду. Предусмотрено пять этапов очистки, в том числе угольный фильтр и облучение ультрафиолетом. Таким образом, качество воды, поступающей в Обь, будет очень высоким", - приводятся в сообщении слова мэра Анатолия Локотя.

Комплекс поверхностного водоотвода включает два крупных объекта. Первый - коллектор протяженностью 1,7 км и диаметром от 1,2 до 1,5 м, который принимает стоки с двух улиц и проспекта. Коллектор смонтирован, сброс обеспечен по временной схеме. Второй объект - комплекс очистных сооружений. По словам директора МП "МЕТРО МиР" Александра Мысика, он станет первым централизованным комплексом очистки ливневых стоков за Уралом: "Новосибирск - первый город за Уралом, который строит централизованные очистные сооружения ливневых стоков. Подобные сооружения есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Технологическая схема, которая здесь будет применяться, будет немного отличаться, но в целом копирует очистную схему Санкт-Петербурга. Система очистных сооружений будет работать в автоматическом режиме, предусмотрено семь штатных единиц, которые будут следить за работой оборудования".

Стоимость строительства очистных сооружений - 1,4 млрд рублей. Основную часть составляют средства федерального бюджета, также задействованы областной и городской бюджеты.