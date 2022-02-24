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Военная операция на Украине

Полиция взяла под охрану консульство Украины в Ростове-на-Дону

В здании находятся сотрудники консульства, во дворе стоит служебный транспорт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции взяли под охрану консульство Украины в Ростове-на-Дону, передает корр. ТАСС.

У здания консульства выставили дополнительный наряд полиции. В здании находятся сотрудники консульства, во дворе стоит служебный транспорт. Двое молодых людей попытались пройти внутрь, но их не пустили работники учреждения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Теги
УкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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