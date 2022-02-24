Курские власти увеличат число бригад скорой помощи в шести приграничных районах с Украиной

ТАСС, 24 февраля. Власти Курской области увеличат количество бригад скорой помощи (СМП) в шести районах области, которые граничат с Украиной, в связи с обращениями военных за медицинской помощью. Дополнительно в эти территории будет направлено по одной машине, сообщил в четверг замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий на заседании администрации региона.

"Увеличиваем количество бригад скорой помощи в шести районах, которые прилежат к границе. Потому что уже были обращения военных за помощью медицинской. Надеемся, что ее будет минимальное количество. Но на всякий случай в каждый район дополнительно по одной машине скорой помощи ставим", - сказал он.

Белостоцкий также отметил, что он попросил провести работу с поставщиками топлива, чтобы машины СМП заправлялись без очереди. По его словам, в Суджанской ЦРБ и в Рыльской ЦРБ также будут усилены врачебные бригады, из города к ним прикомандируют необходимых специалистов. "Было всего пять обращений со стороны военных, все было быстро отработано и с нашей стороны, и со стороны военных. Пока риска не видим, но мы лучше усилимся", - добавил он.

Ранее пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение Курской области, переводят в режим повышенной готовности в связи со специальной военной операцией в Курской области. Также была усилена охрана социальной и инженерной инфраструктуры, отменено требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах. Аэропорт в Курске приостановил работу до 2 марта, остальные виды транспорта работают штатно, до 28 февраля школьников в районах в Курской области на границе с Украиной перевели на дистанционное обучение.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.