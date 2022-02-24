Число закрытых групп в детсадах Югры из-за ОРВИ и ковида снизилось в 11,6 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 февраля. /ТАСС/. Работа четырех дошкольных учреждений и 45 групп в 18 детсадах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, двумя неделями ранее в Югре была приостановлена работа 15 дошкольных учреждений и 522 групп в 163 детсадах Югры из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

"С целью разобщения по причине заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 образовательный процесс приостановлен в четырех дошкольных учреждениях в Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах и в городе Сургуте, в 45 группах 18 детских садов 10 муниципальных образований", - сказано в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по Югре отметили, что за неделю - с 14 по 20 февраля 2022 года - в регионе зарегистрировано 185,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 24,3% и выше эпидемического порога по совокупному населению на 185,3%.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за все время пандемии заразились ковидом 187,9 тыс. человек, 148 тыс. выздоровели, 2 325 умерли.

В округе с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.