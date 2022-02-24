СК предупредил об ответственности за незаконные массовые акции

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предупредил об ответственности за организацию и участие в незаконных массовых акциях.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, Следственный комитет предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций", - подчеркнули в СК.

В ведомстве предупредили о негативных правовых последствиях в виде ответственности вплоть до уголовной.

"Призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия. Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти", - отметили в СК. Там напомнили, что за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. "Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность", - сообщили в СК.