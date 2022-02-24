Полиция Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы в связи с распространением в интернете призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях напомнила об их недопустимости и ответственности за участие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД информирует граждан о том, что они не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти. Предупреждаем, что проведение таких акций незаконно", - сказали в пресс-службе.

Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка на территории города и не допустит нарушений законодательства. "Полиция предостерегает граждан от участия в несогласованных публичных мероприятиях. В случае попыток их проведения организаторы и участники будут привлечены к установленной законодательством РФ ответственности", - добавили в главке.

Прокуратура Москвы также предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

"Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", - сказали в пресс-службе.

С аналогичным предостережением о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях выступил СК. Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы за организацию массовых беспорядков, а также за оказание сопротивления представителям власти.