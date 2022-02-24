Россияне смогут оформить электронную медкнижку с 1 сентября 2023 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, который утверждает форму, порядок ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Оформление личных медицинских книжек будет осуществляться в форме электронного документа с 1 сентября 2023 года. Любой гражданин сможет подать заявление для оформления личной медицинской книжки в электронном виде через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (портал "Госуслуги"). До 1 сентября 2023 года на территории Российской Федерации сохраняется имеющийся порядок выдачи личных медицинских книжек", - сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

В министерстве пояснили, что после подачи заявления гражданин имеет право обратиться в любую медицинскую организацию - государственную, ведомственную или частную, имеющую соответствующую лицензию, для проведения медицинского осмотра. При этом данные о его результатах будут передаваться медицинскими организациями в подсистему электронных личных медицинских книжек федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера. "После медицинского осмотра работник направляется для прохождения профессиональной гигиенической подготовки. Каждый этап формирования личной медицинской книжки в электронном виде - от ее первичного формирования, прохождения медицинского осмотра до прохождения профессиональной гигиенической подготовки - сопровождается извещением работника посредством СМС, по телефону или иным способом", - сказано в сообщении.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать в течение шести лет.