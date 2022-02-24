В Кисловодске открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

ПЯТИГОРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса открыли в Кисловодске в Ставропольском крае. Об этом сообщил в четверг глава курорта Евгений Моисеев.

"По инициативе руководителя краевой "Единой России", губернатора края Владимира Владимирова наше кисловодское местное отделение организовало пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР", - написал Моисеев в Instagram.

По его словам, в качестве гуманитарной помощи принимается вода, детское питание, полотенца, продукты питания, одноразовая посуда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, детские канцелярские принадлежности и игрушки.