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В Кисловодске открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Его организовали по инициативе региональных единороссов

ПЯТИГОРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса открыли в Кисловодске в Ставропольском крае. Об этом сообщил в четверг глава курорта Евгений Моисеев.

"По инициативе руководителя краевой "Единой России", губернатора края Владимира Владимирова наше кисловодское местное отделение организовало пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР", - написал Моисеев в Instagram.

 

 

 

 

 

По его словам, в качестве гуманитарной помощи принимается вода, детское питание, полотенца, продукты питания, одноразовая посуда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, детские канцелярские принадлежности и игрушки.

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