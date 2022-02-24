Умер скульптор Геворк Геворкян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Заслуженный художник России скульптор Геворк Геворкян умер, сообщили в четверг на странице Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) в "Вконтакте".

"Ушел в вечность замечательный скульптор, заслуженный художник России, почетный академик Российской академии художеств, профессор УрГАХУ Геворк Арутюнович Геворкян", - говорится в сообщении.

Геворкян родился в 1951 году в армянском селе Шенаван, с 1982 года жил в Екатеринбурге. Окончил Ереванское художественное училище, Ереванский художественно-театральный институт. Создал Мемориальный комплекс, посвященный участникам Октябрьской революции и гражданской войны (Екатеринбург), памятник строителям района Бескудниково в Москве, "Седой Урал" (Екатеринбург), скульптурные композиции "Мелодия", "Нежность" (Тюмень).