Муфтий Крганов заявил, что Запад игнорирует страдания жителей Донбасса

"Ситуацию, которая происходит в Донбассе в последние годы, мы с болью в сердце наблюдаем, по мере возможности старались оказывать какую-то помощь, но она небольшая, конечно. <...> Доходило до того, что снаряды долетали даже до мечети в этих республиках [ДНР и ЛНР]. Эти тяжелые условия для детей, для пожилых людей вызывают постоянное беспокойство, и это все происходит в XXI веке - веке, когда с высоких трибун международных организаций декларируются "права человека". Но международное сообщество почему-то не обращает на это внимание", - сказал Крганов.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество восемь лет игнорировало происходящие в Донбассе события, судьба находящихся там людей совершенно не волнует руководство западных стран. Об этом заявил ТАСС глава Духовного собрания мусульман РФ (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, отметив, что российские мусульмане молятся о ниспослании мира и согласия в регионе.

По его словам, на протяжении восьми лет Россия терпеливо ждала каких-то изменений в ситуации в Донбассе и шагов навстречу со стороны украинских властей, руководство РФ "с терпением, в рамках международного права, старалось эту ситуацию исправить".

"Но, к сожалению, все оказалось тщетным, судьба этих людей не волнует руководство западных стран. И, конечно, ситуация, связанная с угрозой безопасности для нашей страны, также всех нас беспокоит. Коллективный Запад своими действиями просто вынуждает Россию к тому единственно верному решению, которое согласно с мнением и российского общества, и экспертного сообщества", - отметил Крганов.

Он добавил, что российские мусульмане "молятся о том, чтобы Всевышний ниспослал мир и согласие, и понимание всем людям, которые принимают решения". "Чтобы Всевышний отгородил людей от бед, страданий и чтобы такого рода издевательских подходов по отношению к людям больше не было в мире", - заключил муфтий.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.