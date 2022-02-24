Реконструкция Института экспериментальной кардиологии в Москве завершится в 2023 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Реконструкция Института экспериментальной кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России в Москве завершится в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"Проектом предусмотрена реконструкция четырех строений. Запланировано оснащение учреждения современным научно-исследовательским оборудованием. Работы ведутся в рамках выполнения государственной программы "Развитие здравоохранения". Завершить реконструкцию здания института планируется в третьем квартале 2023 года", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется разборка полов, очистка стен от старой краски и плитки, демонтаж инженерных систем и оборудования, устройство новых внутренних перегородок, монтаж системы водоснабжения и канализации, вентиляции и электроснабжения. В зданиях заменят двери, витражи, окна и лифты, сделают ремонт лестниц и выполнят отделку помещений без изменения внешнего архитектурного облика фасадов и интерьеров института.

Институт экспериментальной кардиологии НМИЦ кардиологии Минздрава России создан в 1981 году. Сейчас институт является ведущим научно-исследовательским учреждением по разработке новых высокоэффективных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. В настоящее время под контролем компании находится около 150 объектов строительства по всей России.