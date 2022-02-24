На Кубани из-за ограничения работы аэропортов ввели четыре дополнительных ЖД рейса

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Дополнительные железнодорожные рейсы в Москву ввели из Краснодара, Анапы и Адлера в связи с ограничением работы аэропортов. Всего ввели четыре дополнительных рейса, а также увеличили в два раза количество вагонов в поезде "Ласточка " из Розы Хутор в Ростов-на-Дону, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что РЖД зафиксируют стоимость билетов и назначат дополнительные поезда из южных городов России на фоне приостановки полетов.

"Из-за временного закрытия аэропортов в Краснодаре и Анапе на Кубани ввели дополнительные рейсы на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительно 24 февраля направят два поезда из Адлера в Москву, а также один из Краснодара в Москву. Кроме того, 25 февраля из Анапы отправится дополнительный поезд в Москву. "Также увеличили с пяти до 10 вагонов в поезде "Ласточка" с Розы Хутор до Ростова-на-Дону. Остальные поезда отправляются по расписанию", - отметили в оперштабе.

С 24 февраля Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена, это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя, говорится в сообщении Росавиации.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.