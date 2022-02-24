Радиационная обстановка на АЭС Украины в норме

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Радиационная обстановка на атомных станциях (АЭС) Украины и прилегающих к ним территориях находится в норме, свидетельствуют данные Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО).

Согласно данным мониторинга на 16:18 мск четверга, на Запорожской, Хмельницкой, Южно-Украинской и Чернобыльская АЭС фоновые радиационные значения не превышают нормы.

АСКРО предназначена для автоматического мониторинга в реальном времени радиационной обстановки в 30-километровой зоне вокруг АЭС (в так называемой зоне наблюдения - прим. ТАСС) и в районе промплощадки АЭС.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.