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В Ростовской области выплату получили более половины подавших заявления жителей Донбасса

Оформление выплаты продолжается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Более половины подавших заявления эвакуированных в Россиию жителей Донецкой и Луганской народных республик получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщили журналистам в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Продолжается работа по оформлению беженцам единовременной выплаты по 10 тыс. рублей. Материальную помощь получили более половины подавших заявления на выплату эвакуированных жителей Донбасса", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что эвакуированным жителям республик оказано более 300 юридических консультаций.

"По информации оперативного штаба Ростовской области, по состоянию на 16:00 из Ростовской области в регионы РФ отправлено 18 поездов, которые перевезли около 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 124 пунктах временного размещения находятся более 6,3 тыс. человек, из них более 3 тыс. - дети.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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РоссияРостовская область
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