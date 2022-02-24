В Псковской области собрали 2 тонны гуманитарного груза для жителей Донбасса

ПСКОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Жители Псковской области собрали для жителей Донбасса 2 тонны гуманитарного груза, в том числе одежду, продукты питания, бытовую технику. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Первые тонны гуманитарного груза собраны на волонтерских пунктах Псковской области. За первые дни работы муниципальных волонтерских штабов "Мы вместе" собрано более 2 тонн гуманитарного груза для беженцев Донбасса. Жители региона активно приходят на пункты сбора гуманитарной помощи, приносят вещи и продукты питания, отмечают волонтеры. К сбору гуманитарной помощи присоединяются и местные товаропроизводители, крупные организации и предприятия", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в пунктах сбора принимаются продукты и вещи: детское питание, пластиковая посуда, подгузники для детей, пеленки, бутылочки, соски, товары по уходу за лежачими пожилым людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда для взрослых и детей, книги, игрушки, средства индивидуальной защиты.

"Организаторы уточняют, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками, так как на месте отсутствует возможность их санитарной обработки. Продукты питания - длительного срока хранения с действительным сроком годности. Точки сбора гуманитарной помощи организованы в каждом муниципалитете", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны России - обеспечить поддержание мира на их территориях.