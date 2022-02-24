В Самарской области вернули отопление после аварии на газопроводе

САМАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Отопление восстановили для 32,9 тыс. жителей Чапаевска в Самарской области после повреждения подземного газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Восстановлено теплоснабжение в 17:40 24 февраля 2022", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, работа котельной была нарушена из-за повреждения подземного газопровода. Сообщение о происшествии поступило в 12:12 в четверг.

На время ремонта без теплоснабжения остались потребители 192 многоквартирных и 20 частных жилых домов, в которых проживают 32,9 тыс. человек. Также отопления лишились 18 социально значимых объектов.

Изначально предполагалось, что газоснабжение восстановят 24 февраля в 22:00.