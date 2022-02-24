В Европейском бюро ВОЗ озабочены безопасностью и благополучием гражданских лиц на Украине

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Европейское региональное бюро (ЕРБ) ВОЗ выразило свою озабоченность по поводу безопасности, здоровья и благополучия всех гражданских лиц, находящихся на Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении организации.

"В условиях стремительно разворачивающегося на Украине конфликта ЕРБ вновь выражает свою глубочайшую озабоченность по поводу безопасности, здоровья и благополучия всех гражданских лиц, затронутых кризисом в стране и, возможно, за ее пределами, - отмечено в заявлении. - Как неоднократно предупреждал генеральный секретарь ООН и повторяло ЕРБ, любая дальнейшая эскалация может привести к гуманитарной катастрофе в Европе, в том числе к значительным жертвам, а также к дальнейшему ущербу и без того хрупким системам здравоохранения.

В документе напоминается, что ЕРБ ВОЗ через офис на Украине продолжает оказывать поддержку по неотложным вопросам здравоохранения, особенно в условиях продолжающейся вспышки полиомиелита и длительных ответных мер на COVID-19. ЕРБ стремится быстро повысить готовность к реагированию на ожидаемую чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызванную конфликтом, защитить своих сотрудников и свести к минимуму перебои в оказании критически важных медицинских услуг.

"Право на здоровье и доступ к услугам всегда необходимо защищать, особенно во время кризисов. Медицинские работники, больницы и другие учреждения никогда не должны становиться мишенью, и им должно быть позволено продолжать обслуживать медицинские потребности населения. Защита гражданских лиц является обязательством по международному гуманитарному праву. Обеспечение здоровья и благополучия всех людей лежит в основе мандата и обязательств ВОЗ во всех ситуациях, включая гуманитарные кризисы и конфликты", - напомнили в ЕРБ.