В Крыму продолжится режим повышенной готовности из-за обострения обстановки в приграничье

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности продолжится в Крыму из-за обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, говорится в опубликованном в четверг указе "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" главы региона Сергея Аксенова.

"Для организации и проведения мероприятий по приему, размещению в пунктах временного размещения, всестороннему обеспечению, социальной защите и поддержке эвакуируемых граждан в результате сложившейся ситуации на приграничных с Украиной территориях, а также в целях обеспечения безопасности населения постановляю: <...> органам управления и силам территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТСЧС) на территории Республики Крым продолжить функционирование в режиме "повышенная готовность", - говорится в документе. Сроки отмены режима не уточнются.

Также постановлено "отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера".

Кроме того, в документе даются поручения для министерств об аспектах организации приема беженцев, если таковые будут: проведении тестирования на коронавирус и оказании медицинской помощи, организации образовательного процесса, помощи в поисках работы, обеспечении проживания и питания, а также других мерах. Главам администраций городских округов и муниципальных районов Республики Крым рекомендовали обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по приему и размещению таких лиц.

Ситуация на Украине

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.