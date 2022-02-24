Патриарх Кирилл призвал сделать все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал все стороны конфликта вокруг Украины "сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей". Об этом говорится в обращении патриарха к духовенству и верующим Русской православной церкви, опубликованном на сайте РПЦ.

"С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями. Как патриарх всея Руси и предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей", - говорится в обращении.

Общность русского и украинского народов поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту, считает он.