Полицейские перекрыли вход на Пушкинскую площадь в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции полностью перекрыли вход на Пушкинскую площадь в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Полицейские закрыли подходы к площади с помощью специальных заграждений. Также они оттеснили собравшихся в сторону входов на станции метро "Пушкинская" и "Тверская". Кроме этого, несколько человек, проводивших одиночные пикеты на площади, были задержаны.

Ранее СК, полиция и прокуратура предупредили об ответственности за организацию и участие в незаконных массовых акциях. "В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

В ведомстве также отметили, что в целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. "Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", - сказали в пресс-службе.