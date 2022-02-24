Правительство выделит из резерва 43,8 млрд рублей на строительство школ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство России выделит из резервного фонда 43,8 млрд рублей на строительство школ из-за роста цен на строительные ресурсы. Об этом заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

"Принимая во внимание сложившуюся в отрасли проблему подорожания в отрасли строительства, мы с вами это обсуждали в конце прошлого года, принято решение о выделении из резервного фонда правительства РФ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы 43,8 млрд рублей на объекты системы образования", - сказала она на совещании по строительству детсадов и школ, а также по капитальному ремонту школ.

Она добавила, что средства будут предоставляться при соблюдении всех требований по выполнению работ в установленные сроки.

"С 2019 года уже введено в эксплуатацию 311 школ на 199,3 тыс. мест, из них в сельской местности 29 школ на 5 тыс. мест. По итогам 2022 года планируется создать еще 293 объекта общей мощностью более 209 тыс. мест, из которых 4 школы на 1,9 тыс. мест уже введены в эксплуатацию", - отметила вице-премьер.

По ее словам, за последние три года контингент школьников увеличился почти на 750 тысяч детей. "Существующие темпы ввода новых ученических мест позволяют нам обеспечивать доступность школьного образования. Удалось ликвидировать третью смену для более чем 9 тыс. школьников. На эти цели мы предоставляем субсидии регионам", - отметила она, подчеркнув, что в 2019-2024 годах на эти цели предусмотрено 464 млрд рублей.