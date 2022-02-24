Академическая стипендия для вузов в 2023 году вырастет до 1 825 рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Размер государственной академической стипендии для учащихся вузов РФ в 2023 году вырастет с 1 755 до 1 825 рублей, сообщается на сайте Минобрнауки.

"Наиболее массовая мера поддержки студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров - государственная стипендия. В 2022 году размер государственной академической стипендии для учащихся вузов и ссузов составляет 1 755 и 638 рублей соответственно. В следующем году такая стипендия в высшем образовании составит 1 825 рублей, а в среднем профессиональном - 664 рубля", - говорится в сообщении.

Размер государственной социальной стипендии в 2022 году составляет 2 634 рубля для студентов вузов и 958 рублей - для ссузов, в 2023 году суммы будут увеличены до 2 739 и 996 рублей соответственно, говорится в сообщении.

Государственная социальная стипендия назначается студентам, которые являются сиротами, инвалидами 1-2 групп, лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний, ветеранам боевых действий.

Также отмечается, что в этом году стипендиальный фонд в подведомственных Минобрнауки вузах был увеличен до 53,2 млрд рублей. На 2023 и 2024 годы запланирован объем этого фонда в размере 57,1 млрд и 59,3 млрд рублей соответственно.