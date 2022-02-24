Голикова: обсуждается вопрос устройства в школы эвакуированных из Донбасса детей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в четверг, что тема устройства в школы эвакуированных из Донбасса детей обсуждается с регионами, для решения вопроса представители Минпросвещения направятся в Ростовскую область.

"Мы планировали сегодня обсудить с регионами в том числе этот вопрос. У нас есть несколько тем, которые требуют урегулирования по принятию беженцев из Донбасса, поэтому в ближайшее время эти документы будут приняты. А Сергей Сергеевич [Кравцов, министр просвещения], соответственно, направит своих представителей в Ростовскую область", - сказала она на совещании по строительству детсадов и школ, а также по капитальному ремонту школ.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак добавил, что со стороны родителей есть запрос на устройство детей в школы, детские сады, потому что никто не может предположить, сколько это еще займет времени. "Это касается всех регионов, куда массово направляются дети Донбасса", - сказал он на совещании.

Турчак добавил, что для принятия ребенка в образовательное учреждение нужно собрать документы, медицинские справки, школьные принадлежности. "Понятно, что ни в одиночку, ни при помощи волонтеров людям, которые находятся вдали от дома, весь этот пакет не собрать. В этой связи предлагаю дать поручение министру просвещения и регионам оперативно этот вопрос отработать", - добавил он, обращаясь к Голиковой.