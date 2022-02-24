СКФУ откроет подготовительные курсы для выпускников из Донбасса

СТАВРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет намерен запустить подготовительные курсы для выпускников школ и средних профессиональных образовательных учреждений Донбасса. Молодым людям помогут подготовиться к поступлению в российские вузы, сообщили журналистам в пресс-службе СКФУ.

"В Северо-Кавказском федеральном университете будут организованы подготовительные курсы и консультации <…>. Такое решение было принято руководством университета. Выпускники школ и средних профессиональных учебных заведений, эвакуированные из Донбасса, смогут проходить подготовительные курсы по каждому общеобразовательному предмету", - говорится в сообщении.

Сотрудники приемной комиссии вуза готовят комплекс по индивидуальному сопровождению выпускников и их родителей. "Работа будет вестись в индивидуальном порядке, чтобы каждый смог успешно сдать вступительные испытания и уже 1 сентября оказаться в числе студентов того вуза, который выберут", - цитирует пресс-служба ректора Дмитрия Беспалова.

В университете отметили, что на базе вуза планируют также открыть пункт сбора гуманитарной помощи для семей, эвакуированных из Донбасса.