На сайте правительства Подмосковья появилась карта с пунктами приема гуманитарной помощи

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР нанесли на интерактивную карту правительства Московской области. В них принимают продукты питания, средства гигиены и бытовую технику, сообщается на сайте правительства региона.

"Московская область принимает беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. На сегодняшний день в пунктах временного размещения, которые организованы на базе оздоровительных центров и детских лагерей в Волоколамске, Клину, Зарайске, Подольске, Коломне и Пушкине, находятся около 1 400 вынужденных переселенцев из Донбасса. Помочь беженцам из ДНР и ЛНР можно как продуктами питания, так и предметами первой необходимости. В пунктах сбора принимают детское питание, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми, за лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику, одежду для взрослых и детей, детские канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты", - говорится на сайте.

Отмечается, что все товары должны быть новыми, а продукты питания - годными к употреблению и иметь длительный срок хранения.