{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число ПВР для эвакуированных из Донбасса в Астраханскую область увеличат вдвое

К оказанию помощи привлечены несколько сотен волонтеров

АСТРАХАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области увеличили до четырех количество пунктов временного размещения (ПВР), подготовленных для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прибытие которых ожидается в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам пресс-служба губернатора региона по итогам заседания оперативного волонтерского штаба #МыВместе в четверг.

Ранее сообщалось, что в регионе подготовлены два ПВР для жителей Донбасса. В области работают 20 пунктов сбора гуманитарной помощи, куда можно принести продукты длительного хранения, детское питание и вещи, а также средства гигиены.

"Астраханская область готовится принять граждан из ДНР и ЛНР. Для этого организованы четыре пункта временного пребывания. Это санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Астраханские зори", Центр обучения, оздоровления и отдыха детей "Березка", Наримановский психоневрологический интернат, Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка". Волонтеры с воскресенья готовят места размещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса, прибывающим на территорию Астраханской области, привлечены несколько сотен волонтеров, представляющих различные добровольческие объединения. В их задачи входят встреча эвакуированных, помощь в обустройстве и организации быта в ПВР, а также всесторонняя психологическая поддержка населения, оказавшегося в непростой жизненной ситуации.

Волонтерские штабы #МыВместе для оказания помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) развернуты в 66 субъектах РФ.

Теги
РоссияАстраханская область
Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе роста интенсивности кибератак
Центр рекомендует специалистам российских организаций усилить бдительность при мониторинге вредоносной активности, организовать процесс приоритетной обработки информации об аномалиях
Читать полностью