Число ПВР для эвакуированных из Донбасса в Астраханскую область увеличат вдвое

АСТРАХАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области увеличили до четырех количество пунктов временного размещения (ПВР), подготовленных для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прибытие которых ожидается в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам пресс-служба губернатора региона по итогам заседания оперативного волонтерского штаба #МыВместе в четверг.

Ранее сообщалось, что в регионе подготовлены два ПВР для жителей Донбасса. В области работают 20 пунктов сбора гуманитарной помощи, куда можно принести продукты длительного хранения, детское питание и вещи, а также средства гигиены.

"Астраханская область готовится принять граждан из ДНР и ЛНР. Для этого организованы четыре пункта временного пребывания. Это санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Астраханские зори", Центр обучения, оздоровления и отдыха детей "Березка", Наримановский психоневрологический интернат, Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка". Волонтеры с воскресенья готовят места размещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса, прибывающим на территорию Астраханской области, привлечены несколько сотен волонтеров, представляющих различные добровольческие объединения. В их задачи входят встреча эвакуированных, помощь в обустройстве и организации быта в ПВР, а также всесторонняя психологическая поддержка населения, оказавшегося в непростой жизненной ситуации.

Волонтерские штабы #МыВместе для оказания помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) развернуты в 66 субъектах РФ.