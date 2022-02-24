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Уровень безработицы в Подмосковье за год сократился в семь раз

Уровень трудоустройства повысился за счет модернизации центров занятости, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Около 20 тыс. жителей Московской области остаются безработными. При этом за год уровень безработицы в регионе сократился в семь раз, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"В Подмосковье уровень безработицы сокращен в 7 раз и сейчас составляет менее 0,5%. Высокий прoцент трудоустройства обеспечивается за счет модернизации центров занятости, удобных онлайн-услуг без беготни по инстанциям, проведения ярмарок вакансий и чуткой работе специалистов центров занятости", - приводятся в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что для поиска работы можно воспользоваться порталом "Работа в России". В настоящее время в регионе безработными остаются около 19,7 тыс. жителей, а доступных вакансий - более 63 тыс. Кроме того, как напомнила Каклюгина, на региональном портале госуслуг можно получить комплексную услугу "Ищу работу". "Все организовано и доступно, найти работу можно, не выходя из дома", - отметила вице-губернатор.

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