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Технические решения для пуска воды в Северо-Крымский канал примут 25 февраля

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что канал готов к тому, чтобы принять воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Технические решения для пуска днепровской воды в Северо-Крымский канал будут приняты 25 февраля. Как сообщил в эфире телеканала "Крым-24" глава региона Сергей Аксенов, канал готов к тому, чтобы принять воду.

"Там нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильный, чтобы нас не размыло. Поэтому завтра с утра все решения технические будут приняты. Сделать это возможно в течение одного дня. Соответственно, воду в канал принять мы можем, технически мы готовы, насосные станции готовы", - сказал Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
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