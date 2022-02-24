Технические решения для пуска воды в Северо-Крымский канал примут 25 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Технические решения для пуска днепровской воды в Северо-Крымский канал будут приняты 25 февраля. Как сообщил в эфире телеканала "Крым-24" глава региона Сергей Аксенов, канал готов к тому, чтобы принять воду.

"Там нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильный, чтобы нас не размыло. Поэтому завтра с утра все решения технические будут приняты. Сделать это возможно в течение одного дня. Соответственно, воду в канал принять мы можем, технически мы готовы, насосные станции готовы", - сказал Аксенов.