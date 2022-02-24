Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе роста интенсивности кибератак

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупреждает об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры.

"Атаки могут быть направлены на нарушение функционирования важных информационных ресурсов и сервисов, нанесение репутационного ущерба, в том числе в политических целях. Кроме того, в дальнейшем возможно проведение вредоносных воздействий из российского информационного пространства для формирования негативного образа РФ в глазах мирового сообщества", - сообщает НКЦКИ.

В этой связи центр рекомендует специалистам российских организаций усилить бдительность при мониторинге вредоносной активности, организовать процесс приоритетной обработки информации об аномалиях. "Любой сбой в работе объектов КИИ по причине, не установленной достоверно, в первую очередь необходимо рассматривать как результат компьютерной атаки, - считают в НКЦКИ. - В случае выявления признаков целенаправленных компьютерных атак незамедлительно информировать НКЦКИ для своевременной выработки мер противодействия".