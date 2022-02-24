Несколько десятков человек задержаны на несанкционированных акциях в городах России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек на несанкционированных акциях, которые прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Перми Казани, Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре, передают корреспонденты ТАСС с мест событий.

Акции начались вечером на центральных улицах и площадях городов. На всех акциях присутствовали сотрудники полиции, которые, по наблюдениям корреспондентов ТАСС, предупреждали присутствующих о том, что акции не согласованы и просили людей разойтись.

Затруднений для движения транспорта и пешеходов, по наблюдениями корреспондентов агентства, участники акций не создали.

Следственный комитет РФ ранее предупредил об ответственности за организацию и участие в незаконных массовых акциях.