{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Несколько десятков человек задержаны на несанкционированных акциях в городах России

Затруднений для движения транспорта и пешеходов, по наблюдениями корреспондентов агентства, участники незаконных акций не создали

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек на несанкционированных акциях, которые прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Перми Казани, Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре, передают корреспонденты ТАСС с мест событий.

Акции начались вечером на центральных улицах и площадях городов. На всех акциях присутствовали сотрудники полиции, которые, по наблюдениям корреспондентов ТАСС, предупреждали присутствующих о том, что акции не согласованы и просили людей разойтись.

Затруднений для движения транспорта и пешеходов, по наблюдениями корреспондентов агентства, участники акций не создали.

Следственный комитет РФ ранее предупредил об ответственности за организацию и участие в незаконных массовых акциях.

Теги
Россия
Военная операция на Украине
Технические решения для пуска воды в Северо-Крымский канал примут 25 февраля
Глава региона Сергей Аксенов отметил, что канал готов к тому, чтобы принять воду
Читать полностью