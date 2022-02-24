Эвакуированные дети из ДНР и ЛНР могут пойти в школы Подмосковья на следующей неделе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Обучение детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в Московскую область, планируется начать в школах Подмосковья на следующей неделе. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"В Подмосковье продолжают прибывать беженцы из ДНР и ЛНР. <…> Сегодня были в Подольске и Коломне, смотрели, как они разместились. Во всех пунктах размещения организовано горячее питание, медицинское обслуживание, специальное детское питание, работают психологи. Каждый день пополняются списки необходимого, подвозится одежда, сладости детям, решается вопрос о возобновлении обучения детей школьного возраста. Надеемся, что уже на следующей неделе они приступят к занятиям", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в детских лагерях Московской области размещены более 1 тыс. человек, из них 655 - дети.

"Очень хочется, чтобы людям, бегущим от войны, было у нас максимально комфортно, настолько, насколько это возможно в этих условиях. И они не жалуются, довольствуются малым и верят, что в скором времени вернутся домой, очень волнуются за своих близких, которые остались в Донецке и Луганске", - отметила детский омбудсмен.