Чернышенко поручил скоординировать вывоз туристов из-за приостановки работы аэропортов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минтрансу скоординировать действия по вывозу туристов с мест отдыха к месту жительства из-за временной приостановки деятельности аэропортов в ряде регионов страны. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом России и заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и организациями в связи с временной приостановкой деятельности аэропортов в ряде регионов страны разработать методические рекомендации для туристов и регулярно информировать их о порядке действий в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Чернышенко поручил обеспечить координацию деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и организаций по вывозу туристов из мест отдыха к месту жительства.

Ранее Росавиация сообщила о том, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.