Аэропорт Сочи вернулся к штатному расписанию работы

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Сочи в настоящий момент вернулся к штатному расписанию работы, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта города.

"Аэропорт в [штатном] расписании", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число отмененных авиарейсов из Сочи составило 32, наблюдается повышенный спрос на железнодорожные билеты в Москву. Авиакомпании принимают дополнительные меры - задействуют более вместительные лайнеры.

В четверг Росавиация сообщила о том, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена. Это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.