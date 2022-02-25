В Литве из опасений дезинформации запретили комментарии к новостям в интернете

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Колонки комментариев к сообщениям и статьям на литовских новостных порталах в интернете отключены членами Ассоциации интернет-СМИ Литвы. Об этом сообщила в четверг журналистам ее председатель Лина Бушинскайте.

"Комментарии к публикациям на сайтах членов ассоциации отключаются как для зарегистрировавшихся, так и для всех других пользователей в рамках социально ответственной инициативы в связи с возможным размещением дезинформации по событиям на Украине", - заявила она.

Ассоциация, по словам председателя, обратилась к правительству, Минобороны и другим ответственным инстанциям с просьбой как можно быстрее найти решения, которые способствовали бы перекрытию каналов дезинформации в социальных сетях. "Там по-прежнему сохраняется возможность широкого распространения не соответствующей действительности информации", - отметила Бушинскайте.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.