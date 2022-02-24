Многодетные семьи в Мордовии освободили от уплаты транспортного налога на один автомобиль

ТАСС, 24 февраля. Депутаты Госсобрания Мордовии на сессии в четверг освободили многодетные семьи в республике от уплаты транспортного налога на один автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Об этом сообщается на сайте госсобрания.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов предложил рассмотреть вопрос предоставления льгот по транспортному налогу для семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.

"Принятое на сессии Госсобрания решение предусматривает полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что льготу будут предоставлять в беззаявительном порядке, начиная с налогового периода 2021 года. Депутаты приняли законопроект в двух чтениях единогласно.

Также депутаты в первом чтении приняли законопроект, согласно которому предлагается ввести административные штрафы за нарушение спокойствия граждан в дневное время с 13:00 до 15:00. В этом временном интервале за проведение шумовых работ в многоквартирном доме, за громкую игру на музыкальных инструментах и иные шумовые эффекты предлагается привлекать к административной ответственности.