Депутат назвала условия для избежания очередей в банкоматах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия") считает, что для избежания очередей в банкоматах следует своевременно предоставлять объективную информацию и бороться с создателями фейков.

"Для того, чтобы избежать панических действий среди населения в виде очередей у банкоматов и резкого опустошения магазинных полок, необходимо своевременно предоставлять людям объективную информацию, а также бороться с создателями и распространителями фейков", - сказала она в беседе с ТАСС.

Говоря о возможных экономических последствиях происходящего для России, парламентарий заметила, что российская экономика адаптировалась к санкциям, которые на себе испытывает. "Правительство сформировало и реализовывает соответствующую дорожную карту. Конечно, все это непросто. Но, думаю, к последствиям от следующих санкций мы готовы и преодолеем их", - отметила она.

Кроме того, Стенякина назвала сложным и вынужденным решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции. "Оно призвано оградить людей от угрозы гибели, издевательств, геноцида <...> того, что происходит в республиках (Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики - прим. ТАСС) все последние восемь лет. От того, почему они сейчас покинули свои дома, эвакуировавшись в Россию", - пояснила она.

Парламентарий сообщила, что в Ростовской области лично общается с эвакуированными из ДНР и ЛНР. "Вижу, что люди испуганы и им нужна защита. Руководство страны долго и настойчиво пыталось донести до президента [Украины Владимира] Зеленского, США, европейских стран то, что Россия абсолютно не стремится к силовому варианту решения вопроса. К сожалению, нас не хотели слышать и слушать", - подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.