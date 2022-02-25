Более 22 тыс. человек признаны потерпевшими с 2014 года в ходе событий в Донбассе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 22 тыс. человек признаны потерпевшими в ходе событий в Донбассе с 2014 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"За весь период следствия допрошены более 146 тыс. человек, признаны потерпевшими более 22 тыс. человек, в том числе порядка 2,4 тыс. несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Следственный комитет России с 2014 года возбудил 481 уголовное дело о событиях на Украине и в Донбассе, в рамках которых к ответственности привлекаются 180 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"С 2014 года возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и Донбассе. В числе фигурантов - представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур Украины, в рамках уголовных дел к ответственности привлекаются 180 лиц", - говорится в сообщении.