В Праге прошел митинг с участием 3 тыс. человек в поддержку Украины

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Митинг в поддержку Украины с участием более 3 тыс. человек прошел в четверг вечером на Вацлавской площади в центре Праги. Об этом сообщило Чешское радио .

Значительную часть митингующих составляли граждане Украины, проживающие или работающие в Праге. Присутствовали представители местной белорусской общины. Звучали резкие осуждения действий России. Акция протеста прошла также перед зданием посольства РФ, во время которой полиция задержала двух ее участников, распрыскавших из аэрозольных баллончиков краску при входе на территорию дипломатического представительства.

Чешское радио одновременно распространило итоги экспресс-опроса населения страны, согласно которым 87% жителей республики осуждают действия РФ на Украине. 9% опрошенных отказались назвать их актом агрессии. За предоставление в республике убежища беженцам с Украины высказались 69% респондентов, против было 25%. В социологическом исследовании, проведенном в четверг, был задействован 1 091 чех в возрасте старше 18 лет.

В четверг западные страны выразили солидарность с Киевом и ввели санкции против России, а к вечеру в ряде городов главные достопримечательности были подсвечены цветами украинского флага. Такую иллюминацию, в частности, можно было наблюдать в Риме, где синим и желтым подсветили Колизей, а в Брюсселе - на фасаде штаб-квартиры Еврокомиссии.