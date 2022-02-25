В Гидрометцентре сообщили, что россиян ожидают аномально теплые пять дней

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидается на всей территории России в ближайшие пять дней. Особенно тепло будет в Западной Сибири, Красноярском крае и на Чукотке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда не всей территории России температура ожидается выше нормы. Если на европейской части страны аномалии в ближайшие пять дней будут плюс четыре-пять градусов, то в Западной Сибири, Красноярском крае - на плюс восемь градусов, а самые крупные аномалии - на Чукотке", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что на этом полуострове температура будет выше нормы сразу на 12-16 градусов. "Это значит, что дневные температуры будут минус четыре-пять градусов. Это невероятная теплынь для Чукотки", - отметил он.